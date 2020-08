Corigliano Rossano, diciassette cuccioli abbandonati cercano casa – VIDEO Sono stati ritrovati da alcuni dipendenti comunali che hanno chiamato la Polizia Locale. Saranno ospitati dal canile di Rossano in attesa di adozione. SI cercano gli autori Stampa articolo

CORIGLIANO ROSSANO Quei 17 cuccioli che nessuno sembra volere. In primis chi li ha abbandonati, questa mattina, nei pressi del parco comunale “Fabiana Luzzi” a Corigliano, forse nella speranza che qualcuno li possa accudire.

Quel qualcuno, in effetti è intervenuto: i dipendenti comunali che sono stati attirati dal mugolio dei tantissimi cuccioli abbandonati di prima mattina, insieme a volontari che hanno fornito loro un po’ d’acqua e di latte.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia locale, allertata proprio dai dipendenti comunali, ma solo nel primo pomeriggio è stata trovata una sistemazione, seppur momentanea, ai 17 batuffoli: saranno ospitati, nella speranza che sopravvivano, al canile comunale di Rossano in attesa di adozione.

A denunciare l’accaduto il consigliere comunale Liliana Zangaro, da sempre sensibile al mondo a quattro zampe, con “delega” al randagismo.

Non è dato sapere si i 17 cuccioli siano di più cucciolate mentre si sta cercando di capire se vi siano filmati dalle telecamere di sicurezza dai quali attingere per risalire agli autori. (lu.la.)