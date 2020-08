Corigliano Rossano, arrestata donna ultrasessantenne per violenza sessuale su minore I carabinieri avrebbero bussato alla porta di casa dopo essere stati allertati da alcuni vicini a causa dei rumori eccessivi. Colta sul fatto è stata poi posta ai domiciliari Stampa articolo

CORIGLIANO ROSSANO Una donna ultrasessantenne è stata arrestata a Rossano per il reato di violenza sessuale su minori, in flagranza di reato. Il fatto sarebbe accaduto nella giornata di oggi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Rossano, a quanto sembra allarmati dai rumori eccessivi che provenivano da un appartamento che forse hanno indotto qualche vicino a chiamare il 112. La donna pare sia stata ritrovata dagli uomini dell’Arma in compagnia di un minorenne, dopo aver aperto la porta di casa. Colta sul fatto è stata arrestata e posta a misura cautelare restrittiva, ovvero ai domiciliari. (lu.la.)