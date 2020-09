Corigliano Rossano, aumentano i casi di coronavirus Salgono a sette in totale gli affetti da Sars-Cov-2 in città. A darne notizia il sindaco Stasi ed il dottor Rizzo. Si tratta di un “ritorno” e di qualcuno molto vicino ad uno dei cinque casi già noti Stampa articolo

CORIGLIANO ROSSANO Il coronavirus non sembra voler sgomberare il campo. Ed in un’altra giornata che ha fatto registrare un’impennata di contagi in Calabria, anche a Corigliano Rossano sono stato individuati due nuovi casi. Era nell’aria ed erano attesi.

A darne conferma il sindaco Flavio Stasi e il dottor Martino Rizzo, responsabile del Dipartimento Igiene e sanità dell’Asp per il territorio Sibarita.

I due nuovi casi – spiega Rizzo – si riferiscono ad un «ritorno», ovvero un cittadino coriglianorossanese tornato a casa affetto da virus dopo un viaggio e di un «contatto stretto di un precedente caso».

«Entrambi – specifica Martino Rizzo facendo il punto su Facebook – sono in quarantena, in un caso volontaria, nell’altro obbligatoria. Scoprire i casi, da un lato dispiace, ma dall’altro ci conferma che stiamo lavorando bene. Chiaramente, il numero è destinato ad aumentare nei prossimi giorni». L’invito, quindi è a «riprendere le mascherine: il virus stava per finire ma abbiamo avuto troppa fretta. Se vogliamo superarla ci vuole calma e tanta pazienza».

Stasi, dal canto suo aggiunge qualche altro dettaglio. «Non abbiamo ancora tutte le notizie necessarie per poter affermare di avere sotto controllo tutti i contatti dei concittadini positivi di cui vi ho parlato ieri – spiega sui social il primo cittadino – però il fatto che non ci siano novità significative rappresenta comunque un dato molto positivo. Il Dipartimento Prevenzione sta continuando a lavorare, controllando progressivamente ogni contatto. Continuiamo a restare sereni, a vivere la nostra vita, a gestire le nostre attività ed il nostro lavoro, senza però far finta di nulla: rispettando le regole – chiosa Flavio Stasi – e tenendo alta l’attenzione il virus non avrà modo di diffondersi». In questa sorta di nuova fase, a Corigliano Rossano il numero di contagi passa da cinque a sette complessivi

Raccomandazioni, quelle di Stasi e Rizzo, da seguire alla lettera perché il virus continua a circolare e la mascherina – per moltissimi – sembra essere un pallido ricordo da tenere sul gomito. (lu.la.)