Corigliano Rossano, in fiamme una Range Rover di un assicuratore L'auto, una "Velar", era parcheggiata nei pressi della residenza estiva dell'uomo. SI indaca sulle cause. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rossano

CORIGLIANO ROSSANO Ennesima auto in fiamme, questa notte a Corigliano Rossano. Dopo i numerosi mezzi andati distrutti dalle fiamme a Corigliano nelle scorse settimane, questa notte intorno alle tre, il fuoco ha avvolto una Range Rover Velar di un noto assicuratore rossanese.

L’auto era parcheggiata nei pressi dell’abitazione estiva dell’uomo, in contrada Galderate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Rossano mentre sono in corso le indagini per stabilirne le cause.