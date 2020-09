Coronavirus, turista campano deceduto all’Annunziata L’uomo aveva soggiornato a Cariati, città sullo jonio Cosentino. Aveva avvertito i primi sintomi il 23 agosto e dopo i primi accertamenti all’ospedale di Rossano è stato trasferito nel nosocomio di Cosenza Stampa articolo

Condividi su









di Luca Latella

CORIGLIANO ROSSANO Dopo alcuni mesi, in Calabria, si registra un nuovo decesso a causa del Covid-19. Si tratta di un turista che stava soggiornando, in vacanza, a Cariati, nel Basso Jonio cosentino. L’uomo, settantaduenne di origini campane ha accusato i primi malori lo scorso 23 agosto e dopo un primo controllo al pronto soccorso di Rossano è stato trasferito all’ospedale Annunziata di Cosenza dove è stato ricoverato nel reparto di Malattie Infettive.

Non sono dunque bastate alcune settimane di cure e attenzione dei medici per lenire l’attacco del virus che lo ha stroncato questa mattina. Sembrerebbe che l’uomo avesse patologie pregresse. In Calabria, ad ogni modo, si torna a morire di Covid. Non accadeva da mesi e il decesso sembra essere il primo di questa nuova ondata del virus. Una sorta di seconda fase che sta preoccupando e non poco il nord-est calabrese: dall’8 marzo ad oggi sono stati individuati oltre 130 casi con 5 decessi, aggiornati ad oggi. (l.latella@corrierecal.it)