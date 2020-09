Coronavirus, 4 nuovi casi nella Sibaritide e 3 ricoveri Scoperto a Corigliano Rossano un nuovo cluster. Aumentano i casi e le degenze in ospedale: due dalla città jonica, uno da Mandatoriccio. Nuovo positivo a Trebisacce Stampa articolo

Condividi su









di Luca Latella

CORIGLIANO ROSSANO La seconda ondata di contagi non sembra lasciare tregua al nord-est calabrese. I tamponi effettuati in questi giorni hanno rivelato altre quattro persone positive al coronavirus, due individuate a Corigliano Rossano, una a Trebisacce, ed una a Mirto Crosia. Tutti asintomatici.

Preoccupano, tuttavia, alcune circostanze: uno dei due positivi coriglianorossanesi affetti dal virus sembra essere il paziente uno di un nuovo cluster mai individuato prima in città. Potrebbe essere riconducibile ai tamponi effettuati in una struttura turistica della zona che individua un nuovo focolaio. L’altro, invece, riguarda un nucleo già noto al Dipartimento Igiene e Sanità pubblica dell’Asp per la Sibaritide, diretto da Martino Rizzo. Ma preoccupano anche l’incremento seppur lento ma inesorabile dei nuovi casi giornalieri ed i ricoveri, ovvero quei pazienti le cui condizioni cliniche si stanno aggravando dopo aver contratto il Sar-Cov-2.

L’ospedale Annunziata di Cosenza da oggi sta ospitando tre pazienti jonici: si tratta di due uomini di Corigliano Rossano e di una donna di Mandatoriccio, tutti intorno ai cinquant’anni, tutti già noti all’Asp.

Tre, dunque, le novità di rilievo della giornata di oggi in riva allo Jonio: i quattro nuovi casi, i tre ricoveri ed il nuovo focolaio individuato a Corigliano Rossano. (l.latella@corrierecal.it)