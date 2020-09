Coronavirus, in aumento i casi nella Sibaritide: sette nuovi positivi Sale a 46 il dato complessivo dei contagi nella fascia dello Jonio cosentino. I nuovi contagi deriverebbero da focolai già circoscritti. Rizzo: «I numeri aumenteranno». La situazione dell’asilo di Mirto «va affrontata con razionalità e senza isterismi» Stampa articolo

di Luca Latella

CORIGLIANO ROSSANO Salgono, inesorabilmente, i positivi al coronavirus nella Sibaritide. Solo nelle ultime 24 ore sono sette i nuovi casi individuati dalla task force dell’Asp: 4 a Mandatoriccio, 3 a Corigliano Rossano. Questi ultimi portano a 29 il conto dei positivi già individuati in città in questa nuova fase post lockdown di attacco del Sars-Cov-2, quattro dei quali restano ricoverati in ospedale.

I numeri preoccupano decisamente, ma ciò che per certi versi tranquillizza Martino Rizzo, il capo dell’equipe Usca territoriale da mesi alla ricerca del virus, è la derivazione dei sette nuovi casi: tutti riconducibili a focolai già individuati. Qualcuno di questi ultimi contagi è legato a rientri dall’estero come nel caso del focolaio di Mandatoriccio che solo oggi ha fatto contare 4 nuovi casi; altri a situazioni già note e monitorate con attenzione. Tutti e sette sono in isolamento e asintomatici.

A Corigliano Rossano sono stati tre i positivi riscontrati nelle ultime 24 ore. «Sapevamo già che i numeri sarebbero aumentati – ha spiegato il responsabile del Servizio Igiene e Sanità pubblica dell’Asp per la Sibaritide – perché quando si allarga il cerchio dei legami stretti e si percepisce che quel contatto è stato prolungato e senza distanziamento, è naturare attendersi nuove positività».

Preoccupa, frattanto, la situazione dell’asilo di Mirto Crosia (qui la notizia). «È una questione che bisogna affrontare razionalmente e senza isterismi – spiega poi Rizzo –. Potremmo considerarlo come banco di prova in vista della riapertura delle scuole. Siamo ottimisti anche perché i bambini sono meno soggetti a complicanze dal virus. Stiamo verificando se ci sono stati altri contagi».

Rispetto ai numeri crescenti, il responsabile zonale del Servizio Igiene e Sanità pubblica sembra ottimista. «Dovremo sempre fare attenzione, quindi utilizzare la mascherina e mantenere il distanziamento – è l’appello ripetuto all’infinito –. Stiamo svolgendo altre indagini, credo che i numeri saranno costantemente in crescita per qualche giorno, poi dovrebbero decrescere se saremo bravi a far esaurire i focolai esistenti». Sale così a 46 il numero dei casi attivi ad oggi nella Sibaritide. (l.latella@corrierecal.it)