Corigliano Rossano, una decina di auto in fiamme in un multipiano. Si sospetta il dolo A fuoco l'intero parcheggio seminterrato. Sul posto alcune squadre dei vigili del fuoco e la polizia di stato che indaga sul grave episodio

CORIGLIANO ROSSANO Sono una decina le auto avvolte dalle fiamme, questa notte, nel parcheggio multipiano situato nel cuore di Rossano scalo, in via Taranto, a pochi passi dall’ospedale Giannettasio.

Ancora da stabilire le cause, anche se una delle ipotesi che gli inquirenti stanno battendo e quella dolosa.

La struttura seminterrata è stata avvolta da una densa coltre di fumo a notte fonda e sul posto sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano e la Polizia di Stato che sta indagando sul caso.

Proprio i vigili del fuoco hanno operato fino alle prime ore del mattino per mettere in sicurezza i luoghi e spegnere le fiamme sviluppatesi in tutti i veicoli parcheggiati nel multipiano.

Tanta paura, dunque, anche perché il parcheggio è circondato da palazzi ed è alle spalle della centralissima piazza Bernardino Le Fosse. (lu.la.)