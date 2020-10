Corigliano Rossano, auto si ribalta: interviene l’elisoccorso L’incidente stradale si è verificato in pieno centro fra due auto. Sul posto i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Il velivolo sanitario intervenuto ed atterrato nelle vicinanze è poi ripartito dopo che i sanitari hanno constatato che non vi era urgenza di trasporto Stampa articolo

Condividi su









CORIGLIANO ROSSANO Alla fine solo qualche ferita per una donna alla guida di un’auto che, impattando con un’altra, si è ribaltata in pieno centro a Rossano.

L’incidente, le cui dinamiche sono ancora poco chiare, è avvenuto questa mattina in viale della Repubblica. Inizialmente, a causa del capovolgimento di una delle due auto coinvolte dal sinistro si era pensato al peggio, tanto da interessare anche l’intervento dell’elisoccorso, oltre al 118 locale.

Giunto sul posto ed atterrato nelle vicinanze l’elicottero è poi ripartito dopo che i sanitari hanno constatato che non vi era urgenza di trasporto verso centri specializzati.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Corogliano Rossano che hanno messo in sicurezza mezzi e luoghi. (lu.la.)