Promenzio punta Stasi: «Il peggiore sindaco della storia di Corigliano e Rossano»

CORIGLIANO ROSSANO «Rivoluzionario fino all’ora di pranzo, nella graduatoria mondiale degli “amministratori” è ai primi posti insieme a Puffo Credulone». Non va per il sottile, Gino Promenzio, leader delle opposizioni consiliari di Corigliano Rossano. L’ortopedico in una nota punta il dito contro l’operato del sindaco, Flavio Stasi, attraverso tutta una serie di considerazioni.

«In quindici mesi di disastro amministrativo, anche il peggior sindaco della storia di Corigliano Calabro e di Rossano – la differenziazione di Promenzio non è un caso – è riuscito ad insegnare qualcosa: che si possano voler mettere bambini nei container per fare scuola, che non si programmi nulla in tempo per gli istituti scolastici, che ci si possa far bocciare per le scuole cinque progetti di finanziamenti su cinque, perdendo 18milioni di euro».

Il capogruppo di Civico e Popolare avanza con altri dettagli, ovvero «che l’ingegnere Castiglione (dirigente nominato e fiduciario secondo l’art. ex 110 del Tuel, ndr) dichiarato ufficialmente privo di requisiti alla sera, venga ripescato al mattino e scelto come dirigente; che l’ingegnere Amica (altro dirigente nominato, ndr) sia stato “ereditato dal Commissario” per poi essere confermato da Stasi». Ed ancora, «che si potesse far credere alla gente che l’acqua dei rubinetti di Schiavonea anziché marrone fosse limpida, che poi non lo fosse, che la colpa fosse dei sabotatori, anzi, che la colpa fosse dell’ingegnere Amica».

Promenzio pesca anche in politica ed insiste sostenendo che Stasi è riuscito a scegliere «una truppa di personcine perbene, totalmente anonime come assessori per sembrare il più bravo e il più bello» oppure «che si scelga come vicesindaco Malavolta, senza che questo si sia mai accorto di esserlo; che chieda alla Santelli il sostegno elettorale; che ottenga il sostegno elettorale della Santelli; che: “viva la Santelli!”; che la spazzatura? Solo colpa della Santelli!; che da, buon “comunista a giorni alterni” è possibile chiedere aiuto elettorale ai padroni e ai proprietari terrieri; che si può ottenerlo, che quindi, sui Livellari, è meglio fare solo un po’ di struscio e nulla più».

Sulla questione Enel «è meglio non parlare» mentre sul reparto Covid all’ospedale di Rossano, riassume sottolieandone il «fallimento» della «grande patacca che gli hanno mollato, che Stasi ha voluto, che è fallito miseramente». Secondo il consigliere comunale di opposizione il sindaco di Corigliano Rossano ha dimostrato, ancora, «di non essere stato in grado di far riaprire l’Utic, né alcun reparto chiuso tra Corigliano e Rossano», di «non avere alcuna autorevolezza nella sua qualità di presidente della Conferenza dei sindaci sulla sanità», di «non contare nulla politicamente oltre Cantinella» e «che si possano maturare in un anno 40 milioni di debiti». Ma anche che, «da “gran rivoluzionario”, è meglio che ricchi e poveri paghino le stesse tasse e che tra Rossano e Corigliano è meglio Rossano».

Gino Promenzio conclude manifestando tutta la sua preoccupazione per gli «ulteriori tre, gravi insegnamenti che l’opera del sommo sindaco sta determinando nella nostra Città: che si inizi non avere più speranza in questa Città, che si inizi a pensare per davvero che la fusione sarebbe stato meglio non farla, che non sia vero che “il peggior sindaco è sempre meglio del miglior commissario prefettizio”».