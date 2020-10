Corigliano Rossano, in cinque tentano di violentare una minorenne La vittima sarebbe stata trascinata dietro uno stabile, ma sarebbe riuscita poi a fuggire dai suoi aggressori. L’episodio è accaduto nel tardo pomeriggio, alcuni giorni addietro nella zona nord-ovest di Rossano. Sull’accaduto indagano i carabinieri e la Procura di Castrovillari Stampa articolo

CORIGLIANO ROSSANO Tentato stupro a Corigliano Rossano. L’ennesimo e preoccupante atto di violenza, in città, fa salire il livello di guardia dopo i numerosi eventi incendiari registrati in questi ultimi mesi.

Il fatto, da quanto appreso, si è consumato a tardo pomeriggio, nei giorni scorsi, nella zona nord-ovest di Rossano. La vittima è una ragazza minorenne, che per come segnalato ai carabinieri della Compagnia di Rossano, stava tornando a casa. Lungo il tragitto è stata avvicinata da cinque extracomunitari che l’avrebbero trascinata dietro uno stabile nel tentativo di violentarla. Ma grazie alla sua reazione, secondo una prima ricostruzione dei fatti, il tentativo non si è concluso perché la giovane è riuscita a divincolarsi ed allontanarsi dai suoi aggressori. Sulla vicenda è stato presentato un esposto ai carabinieri diretti dal capitano Carlo Alberto Sganzerla.

Le indagini, ad ogni modo, proseguono approfonditamente insieme alla Procura della Repubblica del Tribunale di Castrovillari per verificare la dinamica esatta dei fatti, accertare se ci siano ulteriori elementi che dovranno essere valutati ed a risalire ai cinque balordi che hanno aggredito la minorenne.

Un episodio violento che preoccupa e non poco la comunità, già allarmata per altri eventi criminali che si sono verificati in città. Proprio nei giorni scorsi sono finiti sul tavolo del comitato per ordine e la sicurezza pubblica convocato dalla Prefettura di Cosenza, per fare il punto della situazione a Corigliano Rossano, numerosi episodi di mezzi dati alle fiamme negli ultimi mesi ed un’escalation consumatasi soprattutto nelle settimane scorse. (lu.la.)