"Mi sono rotta…", social in subbuglio. L'epiteto della Salimbeni in diretta in Consiglio a Corigliano Rossano – VIDEO Il consigliere comunale di maggioranza, capogruppo e presidente della Commissione statuto sfugge l'affermazione che sui social ha scatenato una certa costernazione. «In un Paese normale chiunque si sarebbe già dimesso», è il commento del consigliere Promenzio, interrotto durante il suo intervento

CORIGLIANO ROSSANO Sarà stato un errore di superficialità, ma l’espressione della consigliera comunale Maria Salimbeni, ha lasciato interdetti. Nel corso del consiglio comunale di Corigliano Rossano in remoto la rappresentante delle forze di maggioranza, capogruppo di “Corigliano Rossano Futura” e presidente della Commissione Statuto si è lasciata andare a un epiteto mentre era in corso un intervento di Gino Promenzio, già candidato a sindaco e capogruppo di “Civico&Popolare”.

«Vengo io, vengo io, chiudo qui perché mi sono rotta i c…», dice in diretta streaming Maria Salimbeni, rivolgendosi a qualcuno a casa. Un’espressione che ha scatenato una certa costernazione sui social. «In un Paese normale chiunque si sarebbe già dimesso e, imperterrita, la Salimbeni, a poche ore di distanza sta presiedendo la commissione statuto», commenta Promenzio, interrotto nel suo intervento dall’improperio.

«Che linguaggio la nostra consigliera, se si è rotta i c… può anche dimettersi e dare spazio a chi può fare di più per la nostra Città», scrive un’utente su Facebook. «È un ottima garanzia per la carta fondante della nuova città! Complimenti», è un altro commento. (lu.la.)