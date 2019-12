Quattromila bottiglie per dar vita a un albero di Natale creativo (e riciclato) Ad Aiello Calabro, in piazza Municipio, è stata realizzata una particolare versione di oltre sette metri di altezza illuminato all’interno

AIELLO CALABRO Oltre 4mila bottiglie per dar vita a un albero di Natale molto particolare, nato dall’idea del riciclo creativo. Come avviene in molte città d’Europa, quest’anno anche ad Aiello Calabro, in piazza Municipio, è stato realizzato un albero di oltre sette metri di altezza, illuminato all’interno in modo da creare un meraviglioso gioco di luci.

Il progetto, pensato e realizzato dalla Proloco di Aiello Calabro, ha coinvolto tutta la cittadinanza, grandi e piccoli per dare un tocco “eco” a questo Natale, sensibilizzare tutti verso il riciclo e la preservazione dell’ambiente.

«Il progetto “Riciclando, Addobbando, Illuminando” è partito alla fine del mese di ottobre – ha affermato Marco Cino, presidente della Proloco di Aiello Calabro – con l’idea di dare al Natale un significato anche etico, puntando al riciclo delle bottiglie di plastica che sono una delle principali fonti di inquinamento dell’ambiente. Siamo più che soddisfatti del risultato che siamo riusciti ad ottenere e visto le numerose bottiglie di plastica recuperate sono state preparate, utilizzando la parte finale delle bottiglie, dei petali di fiori che andranno a completale le luminarie del centro storico di Aiello Calabro. Abbiamo dimostrato che con un po’ di fantasia si può dare nuova vita ai materiali. E lo si può fare stando insieme, collaborando e insegnando così ai ragazzi l’arte del riciclo. L’intera comunità ha contribuito per la realizzazione di questo progetto e spero che il prossimo anno tutto il paese possa essere decorato grazie al riciclo creativo‚«.