Acri, il Comune stabilizza 68 precari

ACRI Il comune di Acri stabilizza 68 precari. I lavoratori in un nota stampa esprimono ringraziamenti al sindaco e al segretario generale. «Oggi – si legge in una nota – si è scritta una bellissima pagina per il nostro Comune, è nei momenti come questi che viene restituita credibilità alla politica e rinnovata fiducia nei confronti delle istituzioni. Con la sottoscrizione del contratto di assunzione a tempo indeterminato è stato raggiunto un grande traguardo: la stabilizzazione di 68 precari, che ha posto fine ad una condizione lavorativa caratterizzata da 20 anni di incertezza, di provvisorietà e di instabilità. Vogliamo, pertanto – scrivono i dipendenti –, esprimere apprezzamento e ringraziamento al Sindaco, Pino Capalbo, e alla Amministrazione Comunale tutta che con impegno hanno risolto l’annoso problema del precariato ad Acri. Un ringraziamento particolare e sincero va al nostro Segretario Generale, avvocato Cosimo Straface, che con dedizione, responsabilità, zelo costante e dopo un percorso lungo e articolato ha dato nuova dignità a tutti noi. Questo traguardo ha significato un importante riconoscimento per il lavoro che da anni svolgiamo con diligenza e impegno lavorativo quotidiano. Questa nuova condizione ha riportato finalmente anche nelle nostre famiglie serenità e fiducia per un futuro migliore».