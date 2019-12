Sequestrati nel Cosentino oltre 300mila articoli natalizi pericolosi Il materiale è stato scoperto dalle fiamme gialle in quattro attività commerciali dell’area urbana. Individuati anche 5 dipendenti a “nero”. I titolari sono stati denunciati

Condividi su









COSENZA Oltre 300mila articoli natalizi pericolosi sono stati sequestrati nel Cosentino. L’operazione è stata condotta dalle fiamme gialle del Gruppo cosentino. Si tratta in particolare di luminarie, giocattoli e adesivi natalizi, destinati alla libera vendita seppur carenti dei contenuti minimi informativi obbligatori per legge e pertanto potenzialmente pericolosi per i consumatori.

Il materiale è stato rinvenuto e sequestrato in quattro attività commerciali situate nell’area urbana cosentina e nella prima periferia. Secondo quanto emerso i negozi si erano riforniti di ingenti quantitativi di articoli a tema non conformi alle disposizioni normative vigenti, che esponevano i clienti a potenziali rischi per la salute in caso di utilizzo.

La merce posta sotto sequestro, in apparenza di discreta qualità, ad un esame più accurato degli specialisti delle fiamme gialle è risultata difforme rispetto agli standard qualitativi previsti dal Codice del Consumo.

In particolare i prodotti risultavano sprovvisti delle più elementari informazioni utili alla tutela del consumatore, quali la provenienza, le modalità di utilizzo, le indicazioni merceologiche nonché l’eventuale presenza di materiali o sostanze pericolose.

Nel corso degli interventi sono stati anche identificati tutti i dipendenti delle attività commerciali ed in particolare 5 di questi sono risultati lavorare “in nero”, ovvero privi di un regolare contratto di lavoro e di copertura assicurativa.

A conclusione dell’operazione, oltre al sequestro della merce si è proceduto a segnalare i responsabili delle attività commerciali alle Autorità Amministrative competenti per l’accertamento delle violazioni amministrative e per la confisca dei beni sequestrati.