D’Acri inaugura la campagna elettorale a Montalto Uffugo. A Falerna prima uscita per Daniele Menniti Continuano gli appuntamenti elettorali in vista delle elezioni regionali del 2020. Giovedì tocca all’ex consigliere regionale, venerdì il primo cittadino di Falerna

MONTALTO UFFUGO Giovedì 9 gennaio alle ore 18,00, nei locali del Blue Palace a Taverna di Montalto, in via Manzoni 152, è in programma la presentazione ufficiale della candidatura di Mauro D’Acri nelle file della lista “Jole Santelli Presidente”. L’incontro pubblico sarà l’occasione per spiegare senso, obiettivi e direzione della proposta politica di Mauro D’Acri in vista delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale del 26 gennaio prossimo.