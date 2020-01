Rende, arriva l’ok della Corte dei conti: scongiurato il dissesto I giudici contabili si sono espressi dopo aver ascoltato le controdeduzioni presentate da Manna nella giornata di mercoledì. Evitato dunque il ricorso alle Sezioni Riunite e il possibile default dell’ente. Il sindaco: «È un riconoscimento ai principi democratici di trasparenza che guidano da sempre il nostro modello di governance»

RENDE Dalla Corte dei Conti regionale arriva il parere favorevole la piano di riequilibrio del comune di Rende. I giudici valutano positivamente l’andamento economico del comune e considerano positivamente le controdeduzioni del Comune con la quale si contestava delibera che metteva in dubbio la tenuta economica delle casse dell’ente. Il comune di Rende allontana, dunque, lo spettro del dissesto. La vita dell’ente guidato da Marcello Manna può continuare senza il pericolo che debba insediarsi una terna commissariale competente per gli anni di bilancio sui quali la magistratura contabile aveva avanzato delle perplessità. Nella mattinata di mercoledì 8 gennaio, il sindaco Marcello Manna, aveva presentato ai giudici tutte le controdeduzioni utili a dimostrare come non fossero configurabili le ipotesi del dissesto economico-finanziario. Alla discussione, durata poco più di un’ora, il primo cittadino è stato accompagnato dall’assessore al bilancio Pierpaolo Iantorno, dal dirigente Antonio Infantino e dal segretario generale Mario Zimbo. Le questioni contabili erano state affrontate recentemente in un consiglio comunale dove, già rispondendo alle sollecitazioni della minoranza, il sindaco Marcello Manna aveva rassicurato la cittadinanza circa la bontà dei conti risistemati nell’arco del primo quinquennio di consiliatura. Con il via libera dei giudici della Corte dei Conti di Catanzaro, dunque il Manna-bis procede senza intoppi di natura contabile e senza che si paventi la possibilità di riduzione o ridimensionamento dei servizi.

LA SODDISFAZIONE DEL SINDACO «È un riconoscimento ai principi democratici di trasparenza che guidano da sempre il nostro modello di governance». Sono queste le dichiarazioni del sindaco Marcello Manna in merito alla decisione da parte dei giudici contabili della Corte dei Conti di approvare il piano di riequilibrio finanziario.

«Eravamo fiduciosi della positiva risoluzione delle criticità finanziarie che abbiamo ereditato da anni di mala gestione della cosa pubblica. Abbiamo trovato una città in predissesto, a rischio default e, in questi anni, siamo riusciti a riportare Rende verso trend positivi”, ha proseguito il primo cittadino che ha poi aggiunto: “è questo risultato del lavoro di equipe svolto dalla squadra comunale che si è spesa alacremente affinché si evitasse il dissesto finanziario. La politica di trasparenza da noi perseguita è stata e sarà leva strategica per proseguire nell’azione di avvicinamento democratico dei cittadini alle istituzioni, è stata e sarà strumento di potenziamento della crescita economica e produttiva del nostro territorio. Rende -ha concluso Marcello Manna- è tra le città più floride del sud e, da oggi, tra i comuni più virtuosi d’Italia. Si lavora per la progressiva affermazione dell’autonomia dell’asse urbano, consentendone una connotazione propulsiva, a livello di sviluppo locale, nell’ambito di una nuova politica di coesione territoriale maggiormente attenta alla specificità del territorio. Oggi questo risultato ci fa gioire per i cittadini di Rende per la città. Da domani si prosegue nel percorso virtuoso di risanamento finanziario con la voglia di realizzare i progetti ambiziosi che ci hanno portato con qui. Realizzare servizi per l’area urbana, avviare un percorso virtuoso per realizzare la città unica, la più importante città della nostra regione». La notizia dell’approvazione al piano di riequilibrio è stata accolta positivamente anche dal Laboratorio Civico, coalizione che da sempre sostiene il sindaco Marcello Manna. «Complimenti per il lavoro svolto al servizio della Città al sindaco Marcello Manna, all’assessore Pierpaolo Iantorno, al dirigente Antonio Infantino ed a tutti coloro i quali hanno contribuito al raggiungimento di tale risultato che consente di continuare il lavoro svolto fin qui e programmato per il prossimo futuro» hanno dichiarato in una nota. (mi.pr)