Litiga e scappa di casa 14enne campano, ritrovato a Scalea La polizia di Cava de’ Tirreni ha allertato gli uomini dell’Arma dell’Alto Tirreno dopo la denuncia della madre. Il giovane, scosso, è stato poi raggiunto dai genitori

SCALEA I carabinieri di Scalea hanno ritrovato ieri notte un giovanissimo, scappato di casa dopo una lite con la madre. A ritrovare il 14enne, i militari dell’Arma a seguito della segnalazione del Commissariato di Polizia di Cava de’ Tirreni, dove la madre del giovane aveva denunciato la scomparsa del figlio.

Il ragazzo dopo la lite sarebbe salito a bordo del primo treno che da Cava de’ Tirreni porta in direzione dell’alto tirreno cosentino, luogo a lui noto per alcune abitazioni estive di proprietà della sua famiglia ubicate a Santa Maria del Cedro.

I Carabinieri di Scalea, dopo aver acquisito tutti gli elementi utili per l’identificazione del minore hanno avviato le ricerche su tutto il territorio di competenza, impiegando un cospicuo numero di pattuglie, procedendo nel contempo a geolocalizzare l’apparato cellulare in uso al 14enne. Ed è proprio questo tipo di accertamento tecnico che ha consentito ai Carabinieri di appurare che il minore, a metà mattinata, si trovava a Scalea, nei pressi della Stazione Ferroviaria, dove hanno riconosciuto il giovane, provato dalla sua bravata.

Una volta tranquillizzato, è stato condotto presso il Comando Compagnia di Scalea dove è stato rifocillato in attesa dell’arrivo dei genitori ai quali è stato riaffidato.

La madre, particolarmente scossa dall’accaduto, ha ringraziato per il lavoro svolto le Forze di Polizia che hanno concorso nelle operazioni di ricerca del figlio.