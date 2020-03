Coronavirus, le azioni della Camera di Commercio di Cosenza per le imprese Tra le iniziative annunciate dal presidente Klaus Algieri l’erogazione di contributi agevolati e la concessione di finanziamenti per la copertura dei costi fissi

COSENZA Fare i conti con l’attuale situazione economica e aprire un tavolo tecnico per introdurre misure a sostegno delle piccole e medie imprese. La Camera di Commercio di Cosenza scende in campo a tutela dei tanti imprenditori colpiti dagli effetti collaterali dell’emergenza epidemiologica diffusasi attualmente sull’intero territorio nazionale.

In linea a quanto dichiarato dal presidente di Unioncamere, Carlo Sangalli, sul rilancio dell’economia delle aziende più colpite dalle conseguenze da Coronavirus, anche Klaus Algieri, a capo dell’ente camerale bruzio, va incontro a quest’obiettivo.

Non solo, infatti, s’intende, tramite le Associazioni di Categoria, ascoltare le voci degli imprenditori locali sopraffatti dalla crisi, ma pure adeguarsi agli interventi disposti a livello nazionale da Unioncamere e Governo.

«In attesa di direttive ufficiali sul da farsi – dichiara Algieri – la Camera di Commercio di Cosenza desidera non lasciare sole le imprese in un momento così difficile da superare. Sono tanti gli effetti economici dovuti al diffondersi del Covid-19 da dover fronteggiare e sicuramente lo faremo insieme. Anzitutto – prosegue il presidente – vogliamo mettere a punto interventi straordinari quali, ad esempio, l’erogazione di voucher per le aziende colpite, programmando, inoltre, azioni dirette a rilanciare l’economia diffusa. Tra le ipotesi al vaglio – conclude sempre Algieri – anche l’adozione di misure dirette a sostenere la liquidità, come l’erogazione di contributi con forme di restituzione agevolata, oppure la concessione di finanziamenti per la copertura dei costi fissi alle imprese che si trovano di fronte ad una drastica riduzione dei ricavi.”

Si tratta di misure, in particolare, che la Camera di Commercio cosentina intende realizzare nel minor tempo possibile per ridare al più presto fiducia a imprese e famiglie. In questo senso, s’inserisce, infine, l’importante campagna di promozione e valorizzazione del territorio calabrese nel mondo che l’ente camerale ha già realizzato nel corso degli anni e che adesso è pronta ad implementare.