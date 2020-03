Primo caso di Coronavirus a Montalto Uffugo Ne dà notizia il sindaco Caracciolo. Si tratta di uno dei carabinieri in servizio a Rogliano. «Situazione sotto controllo, ma non possiamo abbassare la guardia»

MONTALTO UFFUGO Primo caso di contagio da Coronavirus a Montalto Uffugo. Ne dà notizia il sindaco Pietro Caracciolo. Caracciolo spiega che si tratta di «un caso confinato, uno dei carabinieri che prestavano servizio a Rogliano e che si trova in quarantena già da diversi giorni. La situazione per il momento è sotto controllo, si aspetta il risultato del tampone fatto alla moglie e non c’è motivo di allarmarsi». Il primo cittadino chiude con un appello: «È arrivato il momento che tutti, assolutamente tutti, capiate che una pandemia non è uno scherzo e che non possiamo abbassare la guardia nemmeno per un istante».