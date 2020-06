Coronavirus, morte sospetta a Rende: isolato il personale di una Rsa

RENDE La casa di riposo Villa San Carlo a Rende, in provincia di Cosenza, è stata posta in isolamento precauzionale per un sospetto caso di coronavirus. A disporlo è stata la task force dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza che si è recata nella struttura a seguito del decesso di un paziente novantenne, avvenuto intorno alle 3 di oggi all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, con sintomi riferibili al Covid 19.

I sanitari hanno effettuato il tampone post mortem sull’anziana deceduta e si è in attesa del risultato. Intanto, per sicurezza, la task force ha ispezionato la struttura ed effettuato altri 79 tamponi.

I test rinofaringei sono stati eseguiti sugli ospiti, 48 anziani in buone condizioni di salute e senza alcun sintomo riferibile al coronavirus, sugli operatori e sul personale della struttura, 31 dipendenti in totale, tutti al momento asintomatici.

In Calabria da diversi giorni non si segnalano contagiati. (Ansa)