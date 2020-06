La statale 106 miete un’altra vittima: muore un centauro a Mandatoriccio

MANDATORICCIO La Statale 106 miete un’altra vittima. Si tratta di un motociclista di trent’anni. Non si conoscono al momento le dinamiche precise dell’incidente avvenuto dopo dopo le 14,30 di domenica. Il centauro sarebbe stato ritrovato a circa duecento metri dal luogo dell’impatto, il che farebbe presumere l’entità dello scontro con un’auto sulla quale viaggiavano due persone rimaste ferite.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cariati e i sanitari del 118 che avrebbero costatato il decesso del centauro.

Il megalotto 8 della statale 106 Sibari-Mandatoriccio è teatro di morti da anni per via della pericolosità del percorso, stretto e spesso tortuoso, con una serie infinita di bivi pericolosi e innesti lungo il tracciato. (lu.la.)