Montegiordano, a due settimane dall'incidente muore il 23enne di Avellino Il 31 luglio due ragazzi stavano percorrendo la statale 106 quando il conducente ha perso il controllo dell'auto. Valentino Joseph Buonfino è morto durante il trasporto in ospedale. Leonardo Guarino si è spento oggi, dopo due settimane di agonia

MONTEGIORDANO A due settimane dall’incidente che è costato la vita al 24enne Valentino Joseph Buonfino, un’altra vita vita si è spenta. Dopo 15 giorni in condizioni disperate è morto il 23enne Leonardo Guarino. Il 31 luglio scorso Valentino Joseph Buonfino nato e residente ad Avellino, si trovava alla guida di una Ford Mondeo in compagnia del suo amico Leonardo Guarino che era rimasto gravemente ferito. A dare notizia della ennesima morte sulla statale 106 è l’associazione Basta vittime sulla strada statale 106 che «esprime sentimenti di sincero cordoglio, di solidarietà e vicinanza ideale alla famiglia Guarino». L’INCIDENTE La macchina stava percorrendo uno dei tratti ammodernati della 106 jonica all’altezza della prima delle tre gallerie che attraversa l’abitato. In base alle prime ricostruzioni, il conducente della Mondeo ha perso il controllo dell’auto che ha urtato il cordolo della galleria per poi sbattere contro uno dei lati del valico e dopo diversi testa coda ha sbattuto anche contro la parte posteriore si un camion di linea che lo precedeva di qualche metro. La speranza è rimasta per due settimane legata a un filo per il 23enne. Un filo che oggi si è spezzato.