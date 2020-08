La villa alimentata con la corrente pubblica, una denuncia nel cosentino Un uomo di 61 anni di San Benedetto Ullano è stato denunciato dai carabinieri forestali di Montalto Uffugo Stampa articolo

COSENZA Furto aggravato e continuato di energia elettrica. E’ il reato

contestato dai Carabinieri Forestale di Montalto e Cerzeto ad un 61enne di

San Benedetto Ullano. I militari, insieme ai tecnici della società

elettrica, Enel Distribuzione sono intervenuti in una abitazione in località

Piano dei Rossi del Comune di San Benedetto Ullano dove l’uomo vive con la

famiglia, riscontrando diversi allacci alla rete di distribuzione, tramite

dei conduttori in rame che alimentavano direttamente l’impianto elettrico

della propria abitazione. Inoltre ben nascosto in una breccia appositamente

creata nel muro dell’abitazione, è stato trovato un by-pass fatto su cavo

elettrico di proprietà dell’Enel, che, a seguito del taglio del cavo

principale, permetteva l’allaccio diretto alla rete elettrica. Era stato

anche installato un “teleruttore” che, appositamente azionato in caso di un

controllo, permetteva di staccare l’alimentazione diretta della rete

elettrica, eludendo così eventuali controlli. Manomissioni varie che

rappresentano un pericolo per l’incolumità degli occupanti della singola

abitazione, oltre che per tutto il vicinato poiché, tali manomissioni,

aumentano esponenzialmente il rischio di cortocircuito. A seguito della

scoperta si è quindi proceduto alla denuncia dell’uomo.