Roseto Capo Spulico, negativi tutti i test sui contatti avuti con il positivo Sono arrivati gli esiti dei tamponi effettuati nei giorni scorsi e processati all'Annunziata di Cosenza. Il sindaco Mazzia: «Felici della buona notizia, ma non abbassiamo la guardia»

ROSETO CAPO SPULICO «È arrivata l’ufficialità dell’esito dei tamponi orofaringei effettuati alle persone in quarantena domiciliare nel territorio di Roseto Capo Spulico. Tutti i tamponi hanno dato esito negativo e finalmente tutta la comunità di Roseto può tirare un sospiro di sollievo». È quanto si legge in una nota del Comune di Roseto Capo Spulico, nel Cosentino. «Resta in quarantena prudenziale – è detto – solo il componente più anziano della famiglia, mentre si attende nelle prossime ore l’esito del tampone per il nucleo proveniente da Roma. Stazionarie anche le condizioni dell’unico paziente risultato positivo e attualmente ricoverato all’Annunziata di Cosenza».

«Finisce bene quest’attesa durata nove lunghissimi giorni – ha affermato il Sindaco di Roseto Capo Spulico Rosanna Mazzia -. Siamo davvero felici di poter dare alla nostra Comunità questa bella notizia. Il pensiero va ovviamente alle persone che hanno dovuto sottoporsi alla quarantena ai quali facciamo i nostri migliori auguri di recuperare velocemente serenità».

«Al nostro unico concittadino risultato positivo e ricoverato in ospedale per pregresse patologie – ha aggiunto il sindaco – l’augurio di guarire presto, anche se a questo punto, come d’altra parte già alcuni sanitari hanno sottolineato, va verificato se effettivamente si tratti di positività al Covid».

«Oggi possiamo dire scongiurato il pericolo di un potenziale focolaio epidemico sul nostro territorio – concluso Mazzia – ma queste buone notizie non devono farci abbassare la guardia. Per questo dobbiamo continuare a mantenere comportamenti responsabili che tutelino la salute di tutti».