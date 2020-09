Sono servite 36 ore per domare gli incendi a San Giovanni in Fiore Diversi ettari andati in fumo e che i prossimi anni saranno dunque interdetti al pascolo e alle attività di taglia legna Stampa articolo

SAN GIOVANNI IN FIORE Ci sono volute oltre 36 ore per spegnere i due incendi di Valle Piccola e Castelluccio località del comune di San Giovanni in Fiore nel cuore della Sila Cosentina. Per domare le fiamme sono stati necessari gli interventi non solo di diverse squadre di Vigili del Fuoco e Calabria Verde in assetto anti boschivo ma anche l’utilizzo di mezzi aerei necessari per lo spegnimento. «Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito, rischiando anche la propria vita, ad avere ragione dalle fiamme.

Centinaia di ettari di bosco e di macchia mediterranea sono andati distrutti per mano di piromani – scrive il sindaco della città florense Giuseppe Belcastro -. L’area interessata dal fuoco sarà inserita nel catasto per vietarne l’utilizzo sia per pascolo che per tagliare le piante bruciate per i prossimi 10 anni.

Chi appicca il fuoco deve saper che da noi non avrà sconti».