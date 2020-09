Aveva lavorato in Sila il giovane ucciso a Colleferro per aver difeso un amico Un post del Biafora resort di San Giovanni in Fiore ricorda la vittima dell’aggressione. «Avremmo voluto vedere ancora il tuo sorriso» Stampa articolo

SAN GIOVANNI IN FIORE «Mai e poi mai avremmo pensato di dover scrivere un post del genere. Willy ha trascorso una stagione qui da noi non molto tempo fa. Avremmo voluto veder realizzati i tuoi sogni, avremmo voluto vedere ancora il tuo sorriso. È difficile scrivere altro dopo una immane tragedia come questa. Vogliamo esprimere profondo cordoglio e vicinanza a tutte le persone vicine e care a Willy». Il messaggio è apparso martedì mattina sulla pagina Facebook del “Biafora resort & Spa” di San Giovanni in Fiore, struttura ricettiva nella quale ha lavorato Willy Monteiro Duarte, il 21enne di origini capoverdiane ucciso a Colleferro da Gabriele e Marco Bianchi, 26 e 24 anni, Francesco Belleggia, 23, e Mario Pincarelli, 22. Willy, appassionato di calcio (era tifosissimo della Roma), sognava un futuro da chef e una delle tappe del suo sogno si era consumata proprio in Calabria, tra i monti della Sila.

I quattro accusati di omicidio preterintenzionale saranno sentiti oggi negli interrogatori di garanzia a Rebibbia e sembrano pronti a scaricare gli uni sugli altri la responsabilità del calcio che ha colpito al volto l’aspirante cuoco intervenuto in difesa di un amico. Ma a chiarire la dinamica di quanto accaduto all’esterno del pub La Movida c’è anche un video ora all’esame dei carabinieri e della Procura di Velletri, che ha conferito al policlinico di Tor Vergata l’incarico dell’autopsia.