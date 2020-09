Luzzi, continua la mattanza dei randagi avvelenati La segnalazione di una lettrice al Corriere della Calabria. «Facevano parte di un branco inoffensivo». Il mancato intervento delle autorità nonostante i solleciti Stampa articolo

LUZZI Un altro caso di avvelenamento di cani randagi in Calabria. Lo segnala una nostra lettrice: gli episodi sarebbero avvenuti nel territorio di Luzzi e sono, purtroppo, soltanto i più recenti di una lunga serie, culminata con l’uccisione, probabilmente per avvelenamento, di quattro randagi. Arrivata dopo giorni di segnalazioni e richieste di aiuto alle autorità. Nonostante l’interessamento di un gruppo di cittadini, però, non c’è stato alcun intervento, così i malintenzionati sono riusciti a portare avanti il loro progetto di sterminare una colonia canina nella zona di via Chiusa. «I cani nelle foto – dice la nostra lettrice – facevano parte di un branco inoffensivo. Non erano aggressivi e non erano neanche rumorosi; erano di piccola taglia e alcuni anche cuccioli». Non è certo il primo caso in cui la violenza e il mancato intervento pubblico si sommano con risultati nefasti.