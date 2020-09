Geografia giudiziaria, il tribunale di Corigliano Rossano è in pole position. Ma prima le riforme Sabato mattina si terrà un consiglio comunale monotematico sul tema in un luogo simbolo, il piazzale dell’ex palazzo di giustizia. Parteciperanno i parlamentari ed i sindaci del territorio Stampa articolo

di Luca Latella

CORIGLIANO ROSSANO La soppressione del tribunale di Rossano ha lasciato una cicatrice indelebile sul volto del territorio. Una chiusura che non ha mai distolto le attenzioni dalla vicenda. Oggi – ma lo si sapeva già allora – il carico di lavoro da Corigliano Rossano e dalla Sibaritide grava anche per il 80% sulla mole complessiva del palazzo di giustizia castrovillarese, a cui il tribunale di Rossano è stato accorpato. È, quindi, questo uno dei tantissimi, impellenti motivi che tengono ancora accese le luci della ribalta sulla necessità di riaprire i battenti di un presidio di giustizia nella terza città della Calabria, guida del nord-est calabrese. Non di certo del tribunale di Rossano, perché sarebbe anacronistico, ma dell’istituzione ex novo del Tribunale di Corigliano Rossano.

Il tema sarà al centro del dibattito che si consumerà durante i lavori del Consiglio comunale, convocato per domattina alle 10 proprio davanti all’ormai ex tribunale, a Rossano Alta, luogo simbolo di quella cicatrice. Un’assemblea alla quale sono stati invitati anche il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri – che ha dovuto declinare per via della prima udienza di “Rinascita Scott” tenutasi oggi a Roma – i parlamentari e i sindaci del territorio. Le dichiarazioni del magistrato rilasciate alla commissione parlamentare antimafia (qui la notizia), hanno soffiato sulla cenere e infuso nuove speranze. In proposito si mormora da più parti che vi sia un gruppo di parlamentari pentastellati che vorrebbe presentare un disegno di legge sulla rivisitazione della geografia giudiziaria, nel quale inserire anche l’istituzione del Tribunale di Corigliano Rossano.

Ad oggi, però, sembra essere solo una boutade, poiché cozzerebbe con l’agenda del governo nel breve e medio termine per via delle priorità riformiste. Sul tavolo della commissione giustizia ci sono le riforme dei processi penale, civile e del Csm. A voler essere ottimisti potrebbe essere, dunque, necessario l’autunno 2021 prima che il governo giallorosso metta mano alla correzione della geografia giudiziaria – magari anche attraverso l’ipotizzata proposta di legge di matrice grillina – nella quale la “grana” Corigliano Rossano è oggi certamente in pole position. (l.latella@corrierecal.it)