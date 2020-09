Amministrative San Giovanni in Fiore, Mancina si presenta alla città Il movimento civico “A testa alta” incontrerà la cittadinanza in Piazza Municipio. Il candidato sindaco: «È un programma ambizioso il nostro, frutto dalla sinergia e della collaborazione di tutta la squadra» Stampa articolo

SAN GIOVANNI IN FIORE È entrata ufficialmente nel vivo la campagna elettorale del movimento civico “A testa alta”, guidata dal candidato a sindaco Salvatore Mancina.

Oggi pomeriggio (sabato 12 settembre) alle 17,30 in Piazza Municipio il movimento civico incontrerà la cittadinanza sangiovannese per illustrare i punti salienti del programma amministrativo e per presentare i candidati che sostengono il movimento.

«È un programma ambizioso il nostro, frutto dalla sinergia e della collaborazione di tutta la squadra, che con abnegazione e spirito di sacrificio, sta ormai lavorando da diversi mesi, ad un progetto lungimirante che mira veramente a rilanciare il nostro paese». Salvatore Mancina si dice certo dell’ottimo risultato che la sua squadra riuscirà ad accaparrarsi in questa prima sfida che sicuramente condurrà ad un ballottaggio.

«San Giovanni in Fiore – aggiunge – è stata per anni considerata un ottimo laboratorio politico e oggi si trova a giocare un ruolo marginale rispetto a giochi di potere che i diversi partiti stanno mettendo in campo a sostegno dei propri candidati. Noi abbiamo accantonato queste logiche di partito vecchie e dannose, per mettere al centro i cittadini, i loro bisogni, le loro difficoltà, le loro aspettative. Ci siamo posti degli obiettivi da raggiungere e il nostro intento è migliorare la qualità della vita dei cittadini. E la qualità della vita dei cittadini non può che migliorare con la tutela della salute, con la dignità che solo un lavoro stabile e duraturo può conferire, con la crescita economica che parte dal turismo ma che a cascata genera un circolo virtuoso nell’intera comunità».

Una campagna elettorale avvincente quella che si sta consumando a San Giovanni in Fiore e non si esclude che l’entusiasmo, la progettualità, la voglia di riscatto che pervade questo movimento potrebbero portare grosse sorprese e creare non poche difficoltà ai partiti storici impantanati in logiche obsolete e ormai superate.