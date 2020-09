Coronavirus, nuovo positivo a Montalto: il totale sale a sette L’avviso del sindaco su Facebook. «Caso non riconducibile a uno dei cluster conosciuti» Stampa articolo

Condividi su









MONTALTO UFFUGO «Sul nostro territorio, oltre ai 6 casi positivi comunicati nei giorni scorsi, purtroppo ce n’è da aggiungere un altro». Lo rende noto il sindaco di Montalto Pietro Caracciolo in un post su Fb. Il primo cittadino specifica che si tratta di un altro caso isolato, per il momento, non riconducibile ai cluster menzionati nelle scorse comunicazioni. Di conseguenza, i cittadini attualmente positivi al Covid-19 sono 7. Caracciolo invita a mantenere «alta la guardia: non assembriamoci e manteniamo il più possibile il distanziamento sociale».