Mancina incontra i sangiovannesi: «La strada è quella giusta» L’aspirante primo cittadino di San Giovanni In Fiore sta incontrando i residenti dei quartieri cittadini. «Stiamo svolgendo un ottimo lavoro, andiamo avanti a testa alta» Stampa articolo

Condividi su









SAN GIOVANNI IN FIORE Continuano a tenersi senza sosta gli appuntamenti elettorali che vedono impegnato il Movimento Civico a “Testa Alta” , capeggiato dal candidato a Sindaco Salvatore Mancina. L’aspirante amministratore della città florense sta incontrando i cittadini delle diverse frazioni, dall’Olivaro a Palla Palla. «La valanga di affetto e di stima che ci sta sommergendo in questi ultimi giorni di campagna elettorale, ci sta conferendo la carica giusta per continuare a diffondere il nostro programma elettorale. I cittadini ci vogliono vedere, vogliono parlare con noi e parlare delle problematiche specifiche che i tanti quartieri di San Giovanni in Fiore vivono. Stiamo facendo del nostro meglio promuovendo incontri con tutti, dalle associazioni, ai giovani nei consueti luoghi di ritrovo, ai classici comizi di piazza. Perché la popolazione, al netto dallo scintillio e luccichio che ben nascondono la mancanza di contenuti, ha bisogno di rassicurazioni e di proposte concrete. Noi ci siamo, raccontiamo il nostro programma e siamo onorati di ricevere la stima e la fiducia di così tante persone. La strada tracciata é quella giusta-aggiunge Mancina siamo carichi e motivati, e l’entusiasmo che pervade la mia squadra mi fa ben sperare in un eccellente risultato elettorale. Siamo consapevoli- conclude Mancina- che la campagna elettorale può essere condotta in diversi modi, ma solo chi non ha piena conoscenza del territorio sente il bisogno di ostentare per nascondere le proprie fragilità. Continuiamo ad andare avanti a testa alta, sicuri dell’eccellente lavoro che stiamo svolgendo».