Tre nuovi casi di coronavirus a Montalto Uffugo Nel comune in provincia di Cosenza sale a 9 il numero di contagiati. Il sindaco Caracciolo:«Manteniamo alta la guardia e non assembriamoci» Stampa articolo

Condividi su









MONTALTO UFFUGO Continuano a salire i contagi da coronavirus ne comune di Montalto Uffugo, comune in provincia di Cosenza. A darne comunicazione è il sindaco Ugo Caracciolo che ha ricevuto dagli uffici dell’Asp di viale Alimena la comunicazione di tre nuovi casi attivi e la contestuale guarigione di una persona risultata infetta nelle scorse settimana. Con i nuovi casi «sono 9 in tutto le persone che si trovano in isolamento domiciliare» ha scritto il sindaco sui suoi profili social. «Manteniamo alta la guardia, non assembriamoci e manteniamo il più possibile il distanziamento sociale».