Incidente in autostrada nei pressi di Montalto, un ferito MONTALTO UFFUGO Una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Cosenza è intervenuta questa mattina nei pressi dello svincolo autostradale di Montalto per un incidente stradale. Il conducente è… Stampa articolo

Condividi su









MONTALTO UFFUGO Una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Cosenza è intervenuta questa mattina nei pressi dello svincolo autostradale di Montalto per un incidente stradale. Il conducente è stato affidato al personale sanitario del Suem 118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e della vettura. Sul posto la Polizia stradale.