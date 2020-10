San Giovanni in Fiore, busta con proiettili per Rosaria Succurro Messaggio intimidatorio sull’auto del marito Marco Ambrogio, consigliere comunale di Cosenza. Indagano i carabinieri Stampa articolo

SAN GIOVANNI IN FIORE Intimidazione ai danni della candidata a sindaco di San Giovanni in Fiore Rosaria Succurro. Persone non identificate hanno lasciato una busta con all’interno due proiettili a pallettoni sull’auto del marito che si trovava parcheggiata davanti alla loro abitazione. La Succurro è candidata per il centrodestra – ma senza la Lega – al ballottaggio per l’elezione del sindaco di San Giovanni in Fiore in programma domenica e lunedì prossimi contro Antonio Barile, sostenuto da una lista civica. A trovare la busta sono stati la stessa Succurro e il marito Marco Ambrogio, consigliere comunale di Cosenza, uscendo stamani di casa. Immediatamente sono state allertate le forze dell’ordine ed è stato denunciato l’accaduto sul quale indagano i carabinieri.

Ieri, la candidata, durante un comizio, ha lanciato la proposta ai sangiovannesi di sottoscrivere un protocollo di legalità per tenere la ‘ndrangheta fuori dal comune silano impegnandosi a contrastare ogni forma di criminalità sul territorio. Rosaria Succurro si trova nella caserma dei carabinieri per aiutare gli investigatori ad identificare il responsabile.