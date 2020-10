Castrovillari, la Lega “cambia” idea. «Votate per Lamensa» Il Carroccio calabrese invita il proprio elettorato («che aveva fatto scelte diverse al primo turno») a sostenere il candidato del centrodestra contro Lo Polito Stampa articolo

CASTROVILLARI «Invitiamo il nostro elettorato, che aveva fatto scelte diverse al primo turno, alla mobilitazione e al sostegno del candidato a sindaco Giancarlo Lamensa. Non possiamo non sostenere chi si pone in antitesi alla sinistra e alla pessima amministrazione di Lo Polito». Questo il contenuto di una nota della segreteria regionale della Lega Calabria in vista del ballottaggio di Castrovillari.