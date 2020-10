Succurro vince a San Giovanni in Fiore: «Sono il sindaco di tutti» – VIDEO Sarà la prima donna sindaco del Comune silano. Ha battutto Antonio Barile al ballottaggio con il 53,90% dei voti. «È la vittoria di chi vuole cambiare» Stampa articolo

di Michele Presta

SAN GIOVANNI IN FIORE San Giovanni in Fiore si tinge di rosa. Il popoloso comune della provincia di Cosenza, sarà amministrato da Rosaria Succurro. È la prima volta che nel comune che ha dato i natali a Gioacchino da Fiore sullo scranno di sindaco siede una donna. «Sono molto felice oltre che emozionata e non posso che ringraziare tutta la comunità sangiovannese che mi è stata vicino e mi ha sostenuto. Questa è soprattutto la loro vittoria».

Rosaria Succurro ha vinto al ballottaggio contro Antonio Barile. Entrambi di area centrodestra ma per l’assessore in carica per due lustri al comune di Cosenza si è speso tutto l’apparato di Forza Italia e Fratelli d’Italia. La sua candidatura è stata voluta direttamente dal presidente della giunta regionale Jole Santelli. «Rappresento chi ha voglia di cambiare qualcosa nella propria comunità – ha aggiunto il neo sindaco -. Sono molto emozionata per tutto questo, per l’affetto di chi mi sta vicino».

Ha collezionato in totale 4729 preferenze, contro le 4045 di Antonio Barile. Un risultato in termini percentuali è secco: 53,90% contro il 46,10%. I dati non sono quelli ufficiali del ministero, ma della segreteria della candidata. Sarà sostenuta da una coalizione nella quale siederanno i candidati che hanno preso parte alla competizione elettorale oltre che nelle due liste di partito anche nelle liste civiche. «Sarò il sindaco di tutti, questa sarà la cosa più bella». (m.presta@corrierecal.it)