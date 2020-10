Morto per infarto consigliere eletto a San Giovanni in Fiore Dramma dopo i festeggiamenti per la conclusione del ballottaggio. Alessandro Spina, 50 anni, è deceduto nella sua auto Stampa articolo

Condividi su









SAN GIOVANNI IN FIORE Alessandro Spina, di 50 anni, neo consigliere comunale a San Giovanni in Fiore eletto nella colazione che ha sostenuto Rosaria Succurro, è morto la scorsa notte a causa di un malore.

Spina è deceduto nella propria auto, parcheggiata nel box sotto la sua abitazione. A darne notizia questa mattina è stato l’ex sindaco di San Giovanni, Giuseppe Belcastro. Secondo i primi rilievi medici, Spina sarebbe deceduto per infarto al mio-cardio.

Ieri sera Spina aveva partecipato ai festeggiamenti insieme ai suoi amici e concittadini per la vittoria di Rosaria Succurro, che lui stesso aveva sostenuto nella competizione elettorale.

Oggi dovevamo versare lacrime di gioia e non di tristezza.Ciao Alessandro Pubblicato da Rosaria Succurro su Martedì 6 ottobre 2020