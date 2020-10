Coronavirus, chiusi la cattedrale e gli uffici comunali di Lungro La decisione è stata assunta dal sindaco Giuseppino Santoianni perché uno dei partecipanti ad un battesimo è risultato positivo al Covid-19. La chiesa e gli uffici saranno sanificati Stampa articolo

LUNGRO Chiusi per due giorni gli uffici comunali e la Cattedrale “San Nicola di Mira” di Lungro. Entrambe le strutture dovranno essere sanificate. Lo ha disposto il sindaco del centro del cosentino, Giuseppino Santoianni, in considerazione del fatto che uno dei partecipanti ad un battesimo, tenutasi sabato scorso nella Cattedrale di Lungro, è risultato positivo al Covid- 19.

Lo stesso sindaco Santoianni, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, ha, altresì, invitato tutti coloro che sabato hanno partecipato al successivo “ricevimento”, tenutosi in un castello di Serragiumenta, a essere responsabili e ad evitare altri contatti fino a quando non verranno effettuati i relativi tamponi.