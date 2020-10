Unical, tracciati i contatti dei 5 studenti positivi al Covid grazie ad un’app L’applicazione “SmartCampus” è stata sviluppata dall’Ateneo anche grazie a processi di intelligenza artificia e tra le varie funzioni ha anche quella di ricostruire la linea dei contatti avuti dagli studenti Stampa articolo

RENDE Cinque studenti dell’Università della Calabria sono risul-tati positivi al Covid. Ma nel giro di poche ore l’ateneo è riuscito a tracciare tutti i contatti avvenuti negli spazi comuni interni del campus: un risultato ottenuto grazie alla app ‘Smart Campus’, svi-luppata dall’ateneo.

Le linee guida emanate dal rettore Nicola Leone per fronteggiare l’emergenza Covid prevedono infatti che l’accesso alle aule e ai lo-cali comuni (come ad esempio la mensa) avvenga mediante pre-notazione obbligatoria e con registrazione in ingresso e uscita.

Utilizzando l’app “Smart Campus”, gli studenti sono quindi tenuti a richiedere la disponibilità del posto per la lezione. La funzione di check-in all’ingresso e check-out all’uscita avviene con scan-sione di QR code ed è stata implementata per consentire all’ateneo, come previsto dalle disposizioni del governo, di tenere traccia degli accessi.

La procedura e la dotazione tecnologica si sono rivelate decisive per ricostruire i movimenti degli studenti contagiati. Avuta notizia dell’esito dei tamponi, l’ateneo grazie ai dati registrati dall’app ha infatti individuato le aule e i locali frequentati dai ragazzi risultati positivi, le ha isolate e ha proceduto alla sanificazione. Inoltre “Smart Campus” ha fornito gli elenchi delle persone con cui gli studenti sono entrati in contatto nei giorni precedenti: i dati sono stati quindi trasmessi alle Aziende sanitarie, per le attività di competenza.

Un’altra funzionalità dell’app ha consentito, nonostante la notizia sia arrivata alla governance d’ateneo a tarda notte, di inviare in tempo reale una notifica agli studenti iscritti ai corsi interessati, per informarli dello spostamento delle lezioni dalla modalità in presenza a quella on line. Si è così evitato ai ragazzi il disagio di presentarsi la mattina in aula e scoprire, solo in quel momento, il cambio di erogazione dell’insegnamento.

L’app “Smart Campus” è stata sviluppata dagli spin-off dell’Università della Calabria SOMOS e CalTek. Con il contributo ora di DLVSystem, altro spin-off dell’ateneo, sono state aggiunte nuove funzionalità con l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale. Usan-do tecniche di advanced analytics, l’app è in grado di elaborare ul-teriori dati come la frequenza con cui la persona è stata a contatto con un’altra, l’ampiezza dello spazio fisico, la durata del contatto. In questo modo è possibile ricostruire la catena del contagio, ma anche la probabilità che una persona sia stata esposta in maniera maggiore o minore, in base a tutti i parametri registrati. In base a questo, viene elaborato un indice di priorità, comunicato anch’esso all’Azienda sanitaria, tramite il referente Covid dell’Unical, per procedere a contattare le persone interessate.