San Pietro in Guarano, 11 positivi in una struttura per anziani Si tratta di cinque ospiti e 6 operatori sanitari. I sanitari sono al lavoro per tracciare i contatti. Nei giorni scorsi, nello stesso comune, altre due persone risultarono infetta da Sars-Covid-19 e sono ad oggi ricoverate in ospedale Stampa articolo

SAN PIETRO IN GUARANO Sarà fondamentale, come disposto nell’ultima ordinanza della regione Calabria, vietare l’accesso alle strutture di accoglienza per anziani. Le infezioni da covid-19 non risparmiano nessuno ma con gli anziani sanno essere spietate. Le esperienze di Chiaravalle, Torano e Bocchigliero lo hanno insegnato, ma in autunno sembra di rivivere un film già visto. Dopo i contagi accertati in una Rsa di Casali del Manco, per la quale c’è comunque in corso un’indagine epidemiologica, adesso a preoccupare è quanto registrato nella Rsa di via Luigi Settino che si trova nel comune di San Pietro in Guarano e dove già nei giorni scorsi il sindaco Francesco Acri, aveva ricevuto la notifica di alcuni ospiti positivi al Covid-19. I tamponi effettuati nel corso dei controlli dalla task force medica dell’Asp però evidenziato come l’infezione con il passare delle ore si fosse diffusa. Sono in tutto 11 i nuovi positivi, 6 di loro sono gli operatori sanitari e si aggiungono agli altri 2 già registrati e che attualmente si trovano ricoverati all’ospedale di Cosenza. (mi.pr.)