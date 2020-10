Incidente nel Cosentino: morto uno studente universitario, due i feriti La vittima è un 22enne residente a Torano. Scontro lungo la provinciale 241 nei pressi di Mongrassano. L’auto sulla quale viaggiavano i tre è uscita di strada Stampa articolo

TORANO Un morto e due feriti. È il tragico bilancio di un incidente stradale che si è verificato nella serata di domenica sulla strada provinciale 241, nei pressi di Mongrassano Scalo. La vittima è Emanuele Molinaro, studente universitario di 22 anni, residente a Torano.

I tre giovani erano a bordo di una Panda che, per cause ancora da accertare, è uscita di strada. Molinaro è stato sbalzato fuori dall’auto ed è morto sul colpo. I feriti sono stati trasportati all’ospedale di Cosenza dal 118. Carabinieri e vigili del fuoco sono accorsi sul luogo dell’incidente per ricostruirne le cause.