Emergenza Covid, 11 nuovi casi a Frascineto L'impennata negli ultimi giorni. Il sindaco Catapano: «I nostri concittadini che hanno avuto contatti con i positivi si autodenuncino. Vogliamo contenere il virus, non cercare capri espiatori»

FRASCINETO Impennata di casi Covid a Frascineto. Negli ultimi due giorni sono stati 11 i nuovi contagi registrati.

Il sindaco del centro arbereshe, Angelo Catapano, nel lanciare l’allarme in un post sulla pagina Facebook del Comune, ha invitato coloro che hanno avuto contatto con i positivi ad autodenunciarsi. «La lista dei casi positivi – ha affermato Catapano – aumenta, purtroppo e al momento sono complessivamente 14. Oltre ai casi legati alla positività di una persona di Castrovillari (già tracciati e posti in quarantena), ci sono diversi soggetti positivi legati ad altri eventi che hanno permesso la diffusione del virus. La nostra maggior premura è che i nostri concittadini che hanno avuto contatti con i positivi si autodenuncino, non siamo in cerca del capro espiatorio, abbiamo solo intenzione di tracciare tutti i contatti per limitare il più possibile la diffusione a macchia d’olio del virus. Siamo una comunità troppo piccola per permetterci un numero elevato di contagi».

«La maggior parte dei nuovi casi – ha sostenuto ancora il sindaco – riguardano persone molto attive socialmente e di giovane età. Non siamo in grado di prevedere come si diffonderà il virus e con che gravità colpirà i contagiati, e questo è il motivo fondamentale per cui chiediamo la massima collaborazione nel tracciare i contatti, sarebbe opportuno dimostrare lo stesso senso civico manifestato dai casi avuti in precedenza e già guariti».