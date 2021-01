Grandinata eccezionale “imbianca” Praia – FOTO Il violento fenomeno ha creato disagi alla viabilità. La grandine si è depositata anche in spiaggia ricoprendo il litorale del centro del Tirreno cosentino Stampa articolo

PRAIA A MARE Un’eccezionale grandinata ha interessato Praia a Mare nella giornata di domenica. I chicchi grandi come delle palline da golf hanno ricoperto anche la spiaggia della nota località turistica lungo il Tirreno cosentino.

Un fenomeno che ha comportato problemi di viabilità nelle arterie stradali che attraversano l’intero territorio dell’Alto Tirreno calabrese. La grandine infatti ha ridotto la visibilità nel corso del violento fenomeno e, poi una volta che si è depositata a terra, ha reso viscido il manto stradale rendendo pericoloso il transito dei veicoli. Traffico comunque ridotto per i divieti alla mobilità imposti dalle misure restrittive tese a contenere i contagi da Coronavirus nel Paese.

Al momento non ci registrano particolari danni a cose o a persone.