Smaltimento illecito di rifiuti, denunciato imprenditore nel Cosentino A seguito di alcune segnalazioni i Carabinieri forestale hanno scoperto un notevole cumulo di rifiuti edili abbandonati in un terreno in località "Castelluccio" di Lattarico

COSENZA Un imprenditore di Lattarico è stato denunciato dai Carabinieri Forestale di Montalto per smaltimento illecito di rifiuti. Alla comunicazione di reato si è giunti a seguito di un controllo effettuato dai militari a seguito di alcune segnalazioni di cittadini riguardanti la presenza di un notevole cumulo di rifiuti edili abbandonati in un terreno in località “Castelluccio” di Lattarico. Dalle indagini effettuate e dalla comparazione di alcuni rifiuti rinvenuti i militari hanno accertato che in un vicino cantiere edile, vi erano scarti aventi stesse caratteristiche risalendo così in breve tempo all’autore dell’illecito che è risultato essere un imprenditore locale, attivo nel settore della vendita di materiale.

Le ulteriori indagini hanno permesso di accertare che, quest’ultimo, insieme ad altri soggetti, da identificare, lo scorso mese di dicembre con l’ausilio di un autocarro, aveva abbandonato tali scarti di demolizione proprio da un vicino fabbricato in ristrutturazione. Si è pertanto proceduto al sequestro dell’area interessata, circa 200 metri quadri, e alla denuncia dell’autore dell’illecito che dovrà anche rispondere di falso materiale in atto pubblico per aver prodotto agli uffici comunali una dichiarazione mendace circa lo smaltimento delle scorie in cemento da effettuarsi in impianto autorizzato.