«Aumentare le ore di lavoro dei precari stabilizzati». L'appello di 60 sindaci del Cosentino Dopo la firma dei contratti, per gli Lsu-Lpu stipendi inferiori e "buchi" incolmabili per i Comuni. «Un intervento è necessario»

COSENZA «Con il nuovo anno i comuni calabresi hanno avuto la possibilità di stabilizzare tanti lavoratori Lsu-Lpu. Si tratta di risorse fondamentali per il corretto funzionamento degli Enti che grazie al lavoro di queste persone riescono a garantire i servizi essenziali ai cittadini. Se da un lato la stabilizzazione è un’ottima notizia, dall’altro bisogna sottolineare come questa sia arrivata con la riduzione delle ore di lavoro». Lo scrivono più di 60 sindaci del Cosentino. I primi cittadini sottolineano che «in gran parte dei casi, infatti, il monte delle ore settimanali è diminuito e si è passati a contratti da 26 a 17-18 ore; una situazione che si traduce in un doppio problema. Da un lato i lavoratori si trovano con uno stipendio inferiore, dall’altro i comuni si ritrovano ad avere buchi che non possono colmare. Per questo chiediamo alla Regione di intervenire con un contributo che possa riportare i contratti dei lavoratori almeno a 26 ore. È una questione fondamentale su cui urge un intervento deciso anche perché le risorse necessarie sono quelle che i comuni hanno ricevuto negli ultimi venti anni».

Salvatore Magarò, Sindaco Castiglione Cosentino

Giovanni Altomare, Sindaco Rogliano

Ferruccio Mariani, Sindaco Mongrassano

Alessandro Tocci, Sindaco Civita

Antonio Giuseppe, Belsito, Sindaco Belsito

Agostino Chiarello, Sindaco Campana

Francesco Lo Giudice, Sindaco Bisignano

Filomena Di Palma, Sindaco Albidona

Antonio Palermo, Sindaco Mendicino

Giuseppe Regina, Sindaco Mormanno

Ernesto Magorno, Sindaco Diamante

Gioberto Filice, Sindaco Cervicati

Renzo Russo, Sindaco Saracena

Filomena Greco, Sindaco Cariati

Nicolò De Bartolo, Sindaco Morano

Giuseppino Santoianni, Sindaco Lungro

Umberto Mazza, Sindaco Caloveto

Lucia Papaianni, Sindaco Paterno Calabro

Daniele Sisca, Sindaco Santa Sofia d’Epiro

Antonio Carlomagno, Sindaco Cerchiara di Calabria

Mimmo Lo Polito, Sindaco Castrovillari

Pino Capalbo, Sindaco Acri

Giorgio Gabriele, Sindaco San Giorgio Albanese

Vincenzo Tamburi, Sindaco San Basile

Angelo Catapano, Sindaco Frascineto

Francesco Tripicchio, Sindaco Acquappesa

Mariangelina Russo, Sindaco Laino Borgo

Francesco Iannucci, Sindaco Carolei

Francesco De Rosa, Sindaco di Malito

Domenico Vuodo, Sindaco Alessandria del Carretto

Virginia Mariotti, Sindaco San Marco Argentano

Rosaria Succurro, Sindaco San Giovanni in Fiore

Giuseppe Bosco, Sindaco Firmo

Orazio Berardi, Sindaco Mangone

Vincenzo De Marco, Sindaco San Sosti

Lucio Franco Raimondo, Sindaco Torano Castello

Gianni Papasso, Sindaco Cassano allo Ionio

Donatella Deposito, Sindaco Parenti

Gennaro Capparelli, Sindaco Acquaformosa

Francesco Tursi, Sindaco Plataci

Franco Cesare Mangone, Sindaco Calopezzati

Sindaco Montegiordano

Rosanna Mazzia, Sindaco Roseto Capo Spulico

Rodolfo Aiello, Sindaco Marzi

Sindaco Grimaldi

Salvatore Lamirata, Sindaco San Demetrio Corone

Gaetano Palermo, Sindaco Laino Castello

Paolo Calabrese, Sindaco San Martino di Finita

Lucio di Gioia, Sindaco Cerisano

Vincenzo Rocchetti, Sindaco Guardia Piemontese

Romeo Basile, Sindaco Mottafollone

Federico Luzzi, Sindaco Luzzi

Antonella Blandi, Sindaco Lattarico

Michele Guardia, Sindaco Sangineto

Antonio Muto, Sindaco Pietrafitta

Franco Bettarini, Sindaco Francavilla

Jim Di Giorno, Sindaco San Donato di Ninea

Simona Colotta, Sindaco Oriolo

Angelo Marcello Gaccione, Sindaco Lappano

Gianfranco Segreti Bruno, Sindaco Comune Domanico

Pietro Nigro, Sindaco Pietrapaola

Roberto Barbieri, Sindaco Rose

Paolo Stigliano, Sindaco Canna

Maria Antonietta Pandolfi, Sindaco Nocara