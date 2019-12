Tutto pronto per la Festa di Natale dei pazienti oncologici dell’Annunziata Il 23 dicembre sarà condito da musica, comicità, magia e golosità, per regalare un momento di spensieratezza ed un sorriso ai ricoverati e alle loro famiglie

COSENZA Lunedì 23 dicembre 2019 alle 11,00 presso l’UOC di Oncologia Medica dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, diretta dal dott. Serafino Conforti, si terrà l’ormai tradizionale Festa di Natale per i pazienti oncologici dell’Annunziata, alla presenza del Direttore Sanitario del Presidio, dott. Salvatore De Paola.

Quest’anno l’encomiabile organizzazione del gruppo promotore, composto da medici e infermieri della stessa Unità Operativa, ha messo in programma musica, comicità, magia e golosità, per regalare un momento di spensieratezza ed un sorriso ai pazienti oncologici e alle loro famiglie. Il duo Nevis e Asya, una coppia di artisti calabresi, ospiti di tante trasmissioni televisive nazionali, si esibirà in sorprendenti e coinvolgenti skecht di magia e comicità e, a seguire, un ensemble della classe di Tromba del Maestro Massimo Perna, dell’Istituto Superiore “Lucrezia della Valle” di Cosenza, arricchirà l’evento con le melodiose note musicali di alcuni brani celebri tratti dalla tradizione musicale natalizia, che saranno eseguiti dagli alunni Dora Carelli, Roberta Caruso, Andrea Elettivo, Emanuele Lezi e Pietro Rizzo.

Si concluderà con un brindisi davanti ad un buffet di dolci tipici natalizi e un piccolo omaggio per tutti i pazienti, quest’ultimo gentilmente fornito dalla gioielleria Autieri di Taverna di Montalto Uffugo.