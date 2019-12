Corigliano Rossano, i circoli del Pd scelgono Zagarese per le Regionali L’ex vicesindaco individuato come candidato dem per il territorio. Pieno sostegno a Callipo dai dem. «Trait d’union tra società civile e politica»

CORIGLIANO ROSSANO I circoli del Partito democratico indicano Aldo Zagarese. E sosterranno Pippo Callipo. L’ex vicesindaco di Rossano, oggi seduto fra i banchi dell’opposizione è stato individuato quale rappresentante dem del territorio da iscrivere nella lista elettorale del Pd che parteciperà al rinnovo del Consiglio regionale il prossimo 26 gennaio.

Il nome del giovane avvocato circola da settimane nell’agone politico cittadino nonostante proprio di recente abbia manifestato al Corriere della Calabria la sua indecisione, legate a doppio nodo al centrosinistra che si starebbe profilando a due teste con le candidature a presidente di Pippo Callipo e Mario Oliverio.

I quattro circoli cittadini di Corigliano Rossano, così “deliberano” e nel solco già tracciato riguardo ad un «profondo rinnovamento», ritengono di dover non solo sostenere Callipo – «figura che da tempo travalica il suo essere semplice imprenditore di successo per diventare trait d’union tra società civile e politica e che potrebbe riuscire a liberare, anche all’interno del Pd, energie nuove e positive» – ma anche Zagarese.

Insomma, i circoli di Schiavonea, dello scalo e del centro storico di Corigliano e quello di Rossano propongono – «con forza ed univoca determinazione di rappresentare tutto il partito cittadino» – Aldo Zagarese, il quale comunque si riserva di comunicare a breve, «sulla scorta dei mutevoli scenari prospettantisi» se sussistano le condizioni per sostenere «l’ambizioso progetto che costituisce una sfida difficile ma al contempo ambiziosa ed entusiasmante».

Il capogruppo in consiglio comunale nei giorni scorsi si era espresso chiaramente. «In questo scenario d’incertezza – aveva dichiarato al Corriere – è difficile fare un passo avanti, non si intravedono prospettive rispetto a vecchie logiche».

Non reste che attendere, anche perché alla scadenza della presentazione delle liste, mancano appena sei giorni. (lu. la.)