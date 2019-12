Il vento soffia forte su Cosenza, sradicati alcuni alberi -FOTO Divelti alberi in città e provincia. L’allerta diramata dalla Protezione Civile per il momento rimane arancione. Le transenne del cantiere dell’ultimo tratto di Corso Mazzini sono state abbattute dalle forti raffiche

COSENZA La città e l’intera provincia sono nella stretta morsa del maltempo. Già dalle prime ore, forti piogge e raffiche di vento che hanno raggiunto anche i 100 Km/h imperversano su tutto il territorio. Nella giornata di ieri la protezione civile regionale aveva diramato un’allerta meteo arancione su tutto il versante tirrenico e diversi comuni, seguendo il protocollo, avevano segnalato ai cittadini di non lasciare le abitazioni se non fosse stato necessario. Diverse le chiamate al centralino dei vigili del fuoco, ma per il momento non si segnalano danni a persone. Così non è per le cose. A Corso Mazzini, in pieno centro e isola pedonale della città, le forti raffiche di vento hanno abbattuto le transenne dell’ultimo tratto cantierizzato dell’isola pedonale. Le barriere finite a terra, rendono molto difficile la percorrenza del tratto lasciato libero e non interessato dai lavori ed i commercianti stanno palesando diverse difficoltà. Divelti diversi alberi, sia in città in prossimità della stazione ferroviaria di Vaglio Lise che in provincia a Bisignano e a Rogliano dove alcune lamiere utilizzate per la copertura di edifici sono finite in strada. Provenivano dal tetto di un palazzo situato lungo il viale Antonio Guarasci. In base alla testimonianza di alcuni presenti, pochi istanti prima, un gruppo di persone era transitato sul marciapiede a poca distanza dal punto in cui ha impattato con violenza la piastra che ha semidistrutto un’automobile in sosta. Un albero è caduto anche lungo la carreggiata percorribile di Viale Giacomo Mancini. Per effetto del vento, le transenne del recinto installato per la realizzazione del cantiere del “Parco del Benessere”, sono cadute.

ALLERTA ARANCIONE Le amministrazioni comunali di Cosenza e Corigliano Rossano, hanno prolungato fino alla mezzanotte di domenica l’allerta arancione sul territorio. Intanto il maltempo imperversa anche nel reggino, dove, una forte tromba d’aria ha capovolto alcune autovetture.(foto Cosenza 2.0.)