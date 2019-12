Per i magistrati «una bomba in bocca». Manzini e Spagnuolo nel mirino del clan Bonavota L’interrogatorio di un collaboratore di giustizia racconta il nervosismo delle cosche del Vibonese per il lavoro dei due. «Ci stavano toccando i soldi». E gli uomini delle ‘ndrine dissero: «Piano piano la sistemiamo»

Condividi su









di Pablo Petrasso

LAMEZIA TERME «Dotto’, la famiglia Mancuso tiene la famiglia Bonavota bona bona, pecchì sa i cosi soi…». Sanno le cose loro, i Mancuso, secondo Vincenzo Marino, ex armiere del clan Vrenna di Crotone. Un lungo interrogatorio di Marino compare nell’ordinanza di custodia cautelare dell’operazione “Rinascita Scott”. Risale al 23 novembre 2010 un atto nel quale il collaboratore di giustizia (al quale anni dopo sarà revocato il programma di protezione) racconta ciò che sa dei rapporti tra le cosche del Vibonese. E spiega che «la famiglia Bonavota è pericolosa». Per gli altri clan e non solo. Nella memoria di Marino è rimasto un incontro avvenuto in presenza di Micu Bonavota, nel quale si parlava «di un procuratore, di un magistrato, non so se era nu giudice chistu o nu magistrato donna che ni stava, ci stava a nnui dintra a testa e si chiamava Paris, na cosa del genere, Marisa… non voglio sbagliare… Paris». Dall’altra parte della scrivania c’è il pm Pierpaolo Bruni, all’epoca dell’interrogatorio in servizio alla Dda di Catanzaro. Bruni chiede: «Marisa Manzini?». E il pentito conferma: «Manzini, Manzini, Manzini, nu giudice era chista, sì, Manzini Marisa».

Si inserisce l’ex capo della Squadra mobile Maurizio Lento: «Come mai ce l’avevano?».

Marino continua e spiega che nel mirino del clan era finito anche «un certo… Spagnolo». Il riferimento è certamente all’attuale procuratore della Repubblica di Cosenza, Mario Spagnuolo che ha guidato, tra il 2008 e il 2016, gli uffici giudiziari di Vibo Valentia e all’allora pm della Dda di Catanzaro (poi procuratore aggiunto a Cosenza sempre con Spagnuolo) Marisa Manzini, alla quale Luni “Scarpuni” Mancuso rivolse in udienza il «fa silenzio ca parrasti assai» divenuto il titolo di un libro scritto dal magistrato ed espressione simbolica dell’arroganza mafiosa manifestata anche alle sbarra, durante un processo.

Per il pentito gli uomini delle cosche vibonesi «dicevano che questi qua stavano andando oltre e ci stavano toccando i soldi e si meritasse… dotto’, io non le voglio dire certe parole». Un moto di timidezza che Marino rompe presto, su richiesta degli inquirenti. «… che si meritasse misa ‘na bumba ‘nta vucca e fatta zumpara all’aria e che preso se rumpanu i scatuli». L’eloquio non è forbito ma il messaggio è molto chiaro.

«Perché erano molto…», dice Bruni.

«… con altri metodi, dotto’, l’hanno detto, quando si parla tra noi», risponde il collaboratore.

«… perché erano molto incisivi sia il dottore Spagnuolo che la dottoressa Manzini, nel combattere la criminalità organizzata», chiosa l’allora pm, attuale procuratore capo di Paola.

La risposta di Marino è affermativa. «Sì, sì… accanimento cu ‘sta dottoressa c’era, però pure di questo Spagnuolo dice, parrannu, ma l’accanimento era subba a dottoressa». I due magistrati venivano «insultati con parole molto eleganti e in più dicevano che chista si meritasse pigliata e fatta zumpara all’aria».

Parlavano «accaniti e forti» con i magistrati. E, davanti all’ipotesi della «bomba», la risposta era «vabbè, mo’ chianu chianu». Perché «le logiche sono queste, dotto’, se io dico: “Chidhu magistratu l’amu e sistemare”, dice “vabbè, chianu chianu u sistemamu”. Questione di tempo, si sistema chistu, anche a distanza di anni dotto’». (p.petrasso@corrierecal.it)